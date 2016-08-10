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    Павлов: «Фримпонг приехал в растренированном состоянии»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал подписание Мохаммеда Авала и Эммануэля Фримпонга.

    «Они в разном состоянии пришли. Если Мохаммед пришел в хорошем состоянии, это явно видно, то Эммануэль растренирован. Но научить футболиста нужны годы, а натренировать — месяцы. Я думаю, что через две недели он будет в хорошем состоянии. Они уже работают по индивидуальной программе, уже подтягиваются», – приводит слова Павлова «Тульский футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 23:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 августа 2016, 08:58

      Фримпонг в бачках мусорных рылся,пока его сердобольные с Арсенала искали? Профессионал,блинн....

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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 11 августа 2016, 06:18

      Это обычное состояние Фримпонга

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