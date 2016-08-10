Павлов: «Фримпонг приехал в растренированном состоянии»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал подписание Мохаммеда Авала и Эммануэля Фримпонга.

«Они в разном состоянии пришли. Если Мохаммед пришел в хорошем состоянии, это явно видно, то Эммануэль растренирован. Но научить футболиста нужны годы, а натренировать — месяцы. Я думаю, что через две недели он будет в хорошем состоянии. Они уже работают по индивидуальной программе, уже подтягиваются», – приводит слова Павлова «Тульский футбол».