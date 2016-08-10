Чугайнов: «При Смородской «Локомотив» превратился в середняка»

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Ольги Смородской из московского клуба.

– Чем вам запомнится уже экс-президент «Локомотива»?

– Главу клуба оценивают по достижениям. Ольге Юрьевне в 2010 году достался достаточно серьезный клуб с хорошей инфраструктурой, который необходимо было развивать. Чтобы оценивать ее работу положительно, «Локомотив» должен был выйти на новый международный уровень, продолжать побеждать во внутренних соревнованиях. Что получилось на деле? Москвичи потеряли свои позиции в Европе, а в России превратились в середнячка.

– А как же победа в Кубке России, борьба за чемпионство?

– О борьбе за золото может сказать и команда, оказавшаяся в зоне вылета. Мол, тоже претендовали первые пять туров, но что-то не срослось. У «Локомотива» же успех в Кубке был всплеском, искоркой.

– Что ждете от нового руководства?

– Меня всегда интересуют конкретные цели. Если скажут, что «Локомотив» будет бороться за первое место, то это мне понятно. А разговоры о том, что будем делать клуб лучше, – размытая формулировка. Каждый поймет под этими словами свое. У Геркуса есть преимущество перед Смородской. Он принимает клуб-середняк, есть куда двигаться вперед.