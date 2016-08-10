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  • Чугайнов: «При Смородской «Локомотив» превратился в середняка»

Чугайнов: «При Смородской «Локомотив» превратился в середняка»

10 августа 2016, 15:54
4

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Ольги Смородской из московского клуба.

– Чем вам запомнится уже экс-президент «Локомотива»?

– Главу клуба оценивают по достижениям. Ольге Юрьевне в 2010 году достался достаточно серьезный клуб с хорошей инфраструктурой, который необходимо было развивать. Чтобы оценивать ее работу положительно, «Локомотив» должен был выйти на новый международный уровень, продолжать побеждать во внутренних соревнованиях. Что получилось на деле? Москвичи потеряли свои позиции в Европе, а в России превратились в середнячка.

– А как же победа в Кубке России, борьба за чемпионство?

– О борьбе за золото может сказать и команда, оказавшаяся в зоне вылета. Мол, тоже претендовали первые пять туров, но что-то не срослось. У «Локомотива» же успех в Кубке был всплеском, искоркой.

– Что ждете от нового руководства?

– Меня всегда интересуют конкретные цели. Если скажут, что «Локомотив» будет бороться за первое место, то это мне понятно. А разговоры о том, что будем делать клуб лучше, – размытая формулировка. Каждый поймет под этими словами свое. У Геркуса есть преимущество перед Смородской. Он принимает клуб-середняк, есть куда двигаться вперед.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чугайнов Игорь Смородская Ольга
Комментарии (4)
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Aztec58
1470837966
А как же бронза в 2013-2014 г.?
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Romashin69
1470840021
Локомотив превратился в средняка в 2007, когда командой руководил великий Анатолий бышовец. Дальше шел только процесс регрессии
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Dj-Sog
1470842059
Не думаю что Локо середняк.Если бы не отпустили Ниасса,то минимум были бы в тройке
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tanis 29
1470850241
Перед ее приходом "Локомотив" и был настоящим середняком. Так-что как не удивительно, Смородская ничего не испортила, но нечего по большому счету и не сделала.
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