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    15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе

    Во вчерашнем кубковом матче «Эксетер Сити» против «Брентфорда» (1:0) на поле в составе победителей вышел 15-летний Этан Ампаду, родившийся в сентябре 2000 года. Он стал самым молодым игроком в истории клуба, сообщает ВВС.

    «Самый большой комплимент, который я могу сделать ему это то, что он играет, как 35-летний опытный футболист», – заявил после матча наставник «Эксетер Сити« Пол Тисдейл.

    Отметим, что Этан – сын бывшего футболиста «Вест Бромвича», «Суонси» и «Эксетер Сити» Квейма Ампаду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 11:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      alSm 10 августа 2016, 14:08

      эт что за усатая женщина на фото? ..причем страшненькая!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 10 августа 2016, 13:03

      В 15 лет а усы как у лисы)

      2
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      ...
      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне > fan-man 10 августа 2016, 15:11

      Не усики, а пропуск в трусики

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Karpathian 10 августа 2016, 12:21

      А Фредди Аду тоже же в 15 начал...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      lek! 10 августа 2016, 11:49

      Ценик подняли

      0
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