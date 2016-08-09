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    Погба обратился с прощальным словом к болельщикам «Ювентуса»

    Полузащитник Поль Погба записал видеообращение к болельщикам «Ювентуса». Напомним, что этой ночью француз подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

    «Доброе утром болельщикам «Ювентуса». Это грустный момент, должен признаться, поскольку я перехожу в другую команду. Я многому научился в «Ювентусе». Начинается новая глава, но я бы хотел поблагодарить «Ювентус», всех игроков, тренеров и болельщиков, которые верили в меня и навсегда останутся в моeм сердце. Еще раз спасибо, спасибо всем», – сказал Погба.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    09.08.2016 10:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 9 августа 2016, 14:31

      Ну и черт с ним

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 9 августа 2016, 13:58

      Красавчик Погба! Мы тоже тебе благодарны за все. Надеемся вернёшься к нам, домой. Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 9 августа 2016, 13:56

      оправдает ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 августа 2016, 11:43

      не новая глава, а не законченная старая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 августа 2016, 11:17

      Напрасно. С нами ты мог бы выиграть ЛЧ.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 9 августа 2016, 10:55

      посмотрим

      -2
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