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  • Писарев: «Даже назначение Моуринью в «Спартак» не сможет гарантировать результат»

Писарев: «Даже назначение Моуринью в «Спартак» не сможет гарантировать результат»

9 августа 2016, 09:45
21

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев дал свою оценку ситуации в «Спартаке». Напомним, что на днях клуб лишился главного тренера Дмитрия Аленичева.

– Отставка Аленичева удивила?

– Ничуть. Все логично. Когда нет результата, тренера снимают. Во всем мире так.

– Но сыграно только три матча.

– А прошлый сезон? Возьмем, допустим, “Ростов”. Наблюдаешь за его игрой – и сразу понятно, что от команды хочет тренер. Как она действует в защите, как выходит в контратаку. Как вскрывает оборону соперника в позиционном нападении… У “Спартака” же при Аленичеве я, к сожалению, ничего подобного не увидел.

– По сравнению с предыдущим сезоном в этом смысле хоть что-то изменилось?

– Нет. Никаких подвижек. Можно выдать суперматч, можно сыграть похуже. Но ниже определенной планки команда опускаться не должна. А у “Спартака” вообще нет стабильности! Играют, как бог на душу положит. Сегодня на кураже забили один, второй – есть результат. Завтра у лидеров игра не пошла – провал. Для клуба уровня “Спартака” такие перепады недопустимы.

– В какой момент поняли, что Аленичев не тянет?

– Конкретный матч не назову. Но еще в прошлом сезоне.

– Какой тренер, на ваш взгляд, необходим “Спартаку”?

– Если б зависело от меня, доверил бы команду Бушманову либо Шалимову.

Шалимов давно созрел для самостоятельной работы. Уверен, “Спартаку” пригодились бы его знания и опыт. К тому же для Игоря это родной клуб. Но “Краснодар” вряд ли отпустит. Шалимовым там очень довольны. Он отвечает за группу атаки. То, что Смолов наконец-то начал забивать, – заслуга именно Шалимова. Научил парня открываться, дает правильные упражнения – и вот результат.

Знаю возможности Бушманова, как он работает в “Спартаке-2”. Все переносится на игру. Там сразу видно, какие требования предъявляет Бушманов игрокам на каждой позиции. Просматривается тренерская мысль!

– Судя по всему, “Спартак” примет Бердыев. Есть уверенность, что у него получится?

– Бердыев – опытный специалист, успешно работал в “Рубине” и “Ростове”. Все знают, как он выстраивает игру. Не мечется.

Но “Спартак” – особенная команда. Даже если туда придет Моуринью, нельзя гарантировать, что будет результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай Аленичев Дмитрий
Комментарии (21)
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Schmitt
1470725947
точно сказано , им состав весь менять надо
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NEMETSRUS
1470726783
точно спаму ничего не поможет
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С-Пб on-line
1470731958
Расформировать недокоманду
Ответить
Pourport
1470732732
Не поспоришь)
Ответить
кошмарик
1470734823
согласен.. только уход федуна спасет спартак!
Ответить
sochi-2013
1470735446
С Мауринью то да, а с Бердыевым посмотрим.
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Garrincha58
1470739717
а что же сам то Писарев все никак не может нормальную команду тренировать хотя бы какой нибудь Урал или Кубань
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