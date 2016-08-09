Писарев: «Даже назначение Моуринью в «Спартак» не сможет гарантировать результат»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев дал свою оценку ситуации в «Спартаке». Напомним, что на днях клуб лишился главного тренера Дмитрия Аленичева.

– Отставка Аленичева удивила?

– Ничуть. Все логично. Когда нет результата, тренера снимают. Во всем мире так.

– Но сыграно только три матча.

– А прошлый сезон? Возьмем, допустим, “Ростов”. Наблюдаешь за его игрой – и сразу понятно, что от команды хочет тренер. Как она действует в защите, как выходит в контратаку. Как вскрывает оборону соперника в позиционном нападении… У “Спартака” же при Аленичеве я, к сожалению, ничего подобного не увидел.

– По сравнению с предыдущим сезоном в этом смысле хоть что-то изменилось?

– Нет. Никаких подвижек. Можно выдать суперматч, можно сыграть похуже. Но ниже определенной планки команда опускаться не должна. А у “Спартака” вообще нет стабильности! Играют, как бог на душу положит. Сегодня на кураже забили один, второй – есть результат. Завтра у лидеров игра не пошла – провал. Для клуба уровня “Спартака” такие перепады недопустимы.

– В какой момент поняли, что Аленичев не тянет?

– Конкретный матч не назову. Но еще в прошлом сезоне.

– Какой тренер, на ваш взгляд, необходим “Спартаку”?

– Если б зависело от меня, доверил бы команду Бушманову либо Шалимову.

Шалимов давно созрел для самостоятельной работы. Уверен, “Спартаку” пригодились бы его знания и опыт. К тому же для Игоря это родной клуб. Но “Краснодар” вряд ли отпустит. Шалимовым там очень довольны. Он отвечает за группу атаки. То, что Смолов наконец-то начал забивать, – заслуга именно Шалимова. Научил парня открываться, дает правильные упражнения – и вот результат.

Знаю возможности Бушманова, как он работает в “Спартаке-2”. Все переносится на игру. Там сразу видно, какие требования предъявляет Бушманов игрокам на каждой позиции. Просматривается тренерская мысль!

– Судя по всему, “Спартак” примет Бердыев. Есть уверенность, что у него получится?

– Бердыев – опытный специалист, успешно работал в “Рубине” и “Ростове”. Все знают, как он выстраивает игру. Не мечется.

Но “Спартак” – особенная команда. Даже если туда придет Моуринью, нельзя гарантировать, что будет результат.