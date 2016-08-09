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    Писарев: «Даже назначение Моуринью в «Спартак» не сможет гарантировать результат»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев дал свою оценку ситуации в «Спартаке». Напомним, что на днях клуб лишился главного тренера Дмитрия Аленичева.

    – Отставка Аленичева удивила?

    – Ничуть. Все логично. Когда нет результата, тренера снимают. Во всем мире так.

    – Но сыграно только три матча.

    – А прошлый сезон? Возьмем, допустим, “Ростов”. Наблюдаешь за его игрой – и сразу понятно, что от команды хочет тренер. Как она действует в защите, как выходит в контратаку. Как вскрывает оборону соперника в позиционном нападении… У “Спартака” же при Аленичеве я, к сожалению, ничего подобного не увидел.

    – По сравнению с предыдущим сезоном в этом смысле хоть что-то изменилось?

    – Нет. Никаких подвижек. Можно выдать суперматч, можно сыграть похуже. Но ниже определенной планки команда опускаться не должна. А у “Спартака” вообще нет стабильности! Играют, как бог на душу положит. Сегодня на кураже забили один, второй – есть результат. Завтра у лидеров игра не пошла – провал. Для клуба уровня “Спартака” такие перепады недопустимы.

    – В какой момент поняли, что Аленичев не тянет?

    – Конкретный матч не назову. Но еще в прошлом сезоне.

    – Какой тренер, на ваш взгляд, необходим “Спартаку”?

    – Если б зависело от меня, доверил бы команду Бушманову либо Шалимову.

    Шалимов давно созрел для самостоятельной работы. Уверен, “Спартаку” пригодились бы его знания и опыт. К тому же для Игоря это родной клуб. Но “Краснодар” вряд ли отпустит. Шалимовым там очень довольны. Он отвечает за группу атаки. То, что Смолов наконец-то начал забивать, – заслуга именно Шалимова. Научил парня открываться, дает правильные упражнения – и вот результат.

    Знаю возможности Бушманова, как он работает в “Спартаке-2”. Все переносится на игру. Там сразу видно, какие требования предъявляет Бушманов игрокам на каждой позиции. Просматривается тренерская мысль!

    – Судя по всему, “Спартак” примет Бердыев. Есть уверенность, что у него получится?

    – Бердыев – опытный специалист, успешно работал в “Рубине” и “Ростове”. Все знают, как он выстраивает игру. Не мечется.

    Но “Спартак” – особенная команда. Даже если туда придет Моуринью, нельзя гарантировать, что будет результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2016 09:45
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 9 августа 2016, 13:48

      а что же сам то Писарев все никак не может нормальную команду тренировать хотя бы какой нибудь Урал или Кубань

      -1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 9 августа 2016, 12:37

      С Мауринью то да, а с Бердыевым посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 9 августа 2016, 12:27

      согласен.. только уход федуна спасет спартак!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > кошмарик 9 августа 2016, 13:35

      правильно такие люди как Федун Митрофанов Дюков их просто близко нельзя допускать к футболу да еще Мутко тоже Им бы даже маленький колхоз не доверил

      0
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      ...
      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Garrincha58 9 августа 2016, 19:53

      ТОЛЬКО ВОТ ФЕДУН ТРАТИТ СВОИ КРОВНЫЕ НА СПАРТАК А НЕ КАК НА ЗЕНИТ ГОСДЕНЬГИ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 августа 2016, 11:52

      Не поспоришь)

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 августа 2016, 11:39

      Расформировать недокоманду

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Зенит оле оле ола 9 августа 2016, 12:16

      Нет,проще купить игроков за 100 миллионов и обсераться из года в год в ЛЧ!

      2
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      ...
      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > джон базелон 9 августа 2016, 13:25

      Нет, проще 13 лет покупать игроков и обсераться и в Европе и в РФПЛ!

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > MetaL0maN 9 августа 2016, 14:08

      Несопоставимы траты дружок!Одна Зенит-Арена чего стоит!Смешно.У Срартака стадион свой и покупки все разумные(имею ввиду финансовую составляющую).А вы без Халка 2 тура на ноль играете и безногому Кокорину по 5 миллионов зарплату платите!

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > джон базелон 9 августа 2016, 16:59

      Народная команда-народный стадион!!!Ахахахаха, долбай обы

      -2
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > джон базелон 9 августа 2016, 21:26

      Ну:
      1) стадион строит город, значит затраты клуба 0
      2) Халк принес денег клубу больше, чем за него заплатили + его ЗП, и это факт (те же победы в группе ЛЧ и выход из группы, деньги с продажи футболок и т.п.) Так что и финансово очень разумно получилось. Только Витсель был спорной покупкой.
      3) когда Халк пришел, игры тоже не было. Дайте тренеру команду сделать... Это между прочим одна из проблем свинарника - тренеру команду построить не дают, как он уже изгнан из "великого" клуба.

      0
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > MetaL0maN 9 августа 2016, 22:19

      СТАДИОН ВАМ СТРОИТ ВСЯ СТРАНА ЭТО ВО ПЕРВЫХ,

      -2
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > slavutiq70 9 августа 2016, 23:00

      Очень не обоснованный пост от недалекого человека. Санкт-Петербург и Лен. Область не являются дотационным регионом. Стадион строится из бюджета города, а не страны.

      1
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > MetaL0maN 10 августа 2016, 09:06

      Это тебе кто сказал,что деньги области это не гос деньги?????Областные деньги это теже госденьги,,,,и если у тебя туго с головой то на садись за клаву,,,,,

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > slavutiq70 10 августа 2016, 18:31

      В России государственный бюджет называется федеральный

      бюджет, потому что Россия – это федерация (федерация – такой

      вид государства).

      Бюджет области, республики, края, автономного округа или ав-

      тономной области – это бюджет субъекта Российской Федера-

      ции или региональный бюджет.



      Каждый субъект Российской Федерации состоит из муниципалитетов –
      районов, крупных городов, городских и сельских поселений. У каждого из них тоже есть свой бюджет – муниципальный или местный (например, бюджет города, бюджет села, бюджет поселка).

      Итак, давайте поможем slavutiq70 определиться из какого бюджета были потрачены деньги на строительство стадиона Зенита?

      То, что Вы коряво выделили запятыми скорей относится к Вам.

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 августа 2016, 10:13

      точно спаму ничего не поможет

      -2
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      Рейтинг: +751

      justozavr > NEMETSRUS 9 августа 2016, 13:20

      а что поможет ФК МОСКВА?

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      Рейтинг: +70

      Schmitt 9 августа 2016, 09:59

      точно сказано , им состав весь менять надо

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > VVM1964 10 августа 2016, 08:44

      д р о ч и л о с бутово!!!ахахаха

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