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    Еременко: «У «Оренбурга» семь человек стояли в защите»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) во 2-м туре Премьер-лиги.

    – Конечно, погода была очень жаркой, но это не оправдание. Сопернику тоже было жарко. Они здорово бились, защищались. Хорошо, что удалось забить в конце.

    Какую установку перед матчем и в перерыве давал Леонид Слуцкий?
    – Мы знали, что они будут глубоко защищаться, так что надо было быстрее двигать мяч, стараться находить зоны в защите. Было тяжело.

    Что именно не получалось? Казалось, что атака глохла на стадии последнего паса.
    – Да, концовки атак не удавались, но у них семь человек стояли в защите. Но в конце получилось.

    Тебе удался потрясающий удар. Вспомни, пожалуйста, этот эпизод.
    – Марио подал, и я видел, что мяч летит на Понтуса, а он очень хорошо играет головой и сбрасывает. Ожидал, что сбросит мне, а там надо было просто хорошо попасть в угол.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.08.2016 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5113

      hunta 9 августа 2016, 01:40

      Не понял, обиделся...?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 августа 2016, 22:29

      Если бы в обороне не было 7 человек, то вы из своей штрафной не вышли бы!

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2016, 20:11

      ну а что ты хотел...
      если бы вы с барсой играли , у вас бы еще и слуцкий с гинером вышли до кучи в толпу перед воротами...

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