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    «Ювентус» готов пойти на уступки «Зениту» по трансферу Витселя

    Продолжаются переговоры между «Ювентусом» и «Зенитом» относительно трансфера полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя. Футболист является приоритетной трансферной целью итальянцев нынешним летом после того, как клуб не смог договориться о переходе другого центрального полузащитника Андре Гомеша.

    «Ювентус» готов выложить за Витселя 18 миллионов евро, но «Зенит» хочет получить за него не менее 25 миллионов. Сам бельгиец ранее заявлял, что хочет играть именно в составе «Юве». После продажи Поля Погба туринцы готовы пойти на уступки, чтобы ускорить переговоры с «Зенитом».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.08.2016 14:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5

      geragera 10 августа 2016, 09:26

      витсель не стоит таких денег разве что в китай одувана сплавить

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 8 августа 2016, 17:29

      Итальяшки за лиру удавятся, капиталисты умеют бабки считать. Это не наши крохоборы им наплевать на бабло ведь не свои а государственные поэтому так всегда разбрасываются. Своими бы не кидались направо и налево, зарплаты бы не платили всяким мажорам Кокориным да Дзюбам, разве хоть один уважающий себя клуб стал бы этим дармоедам платить по 3-4 ляма евриков а главное ведь не за что, а потому что не свои не жалко.

      -1
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > Garrincha58 8 августа 2016, 17:44

      Поколение мажоров Кокориных и Дзюб вскормлено "государственным" бесполезным лимитом на легионеров. Так, что не клуб виноват в этом, а структуры выше.

      3
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 8 августа 2016, 16:37

      Странно продают Погба за 120,а за Витселя жалко 25,значит не так он им и нужен.

      4
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Ужас Мудко 8 августа 2016, 16:40

      грамотная трансферная политика. Нашим учиться надо.

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 8 августа 2016, 16:13

      Наконец Зенит начал торговаться на трансферном рынке... Правда, судя по распродаже - вошли во вкус... Чую что ждет новая волна плак-плак про денюжки наших бабушек, ибо готовит Зенит крупную покупку, а распродажа для финансового файр плея.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 8 августа 2016, 15:59

      Развели МЮ на деньги, а 25 мультов жалко.

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 8 августа 2016, 15:16

      гуд

      0
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