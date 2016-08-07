«Оренбург» – ЦСКА. Гол Еременко

С победой!!!
В матче 2-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях со счетом 1:0 одержал победу над «Оренбургом». Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч этой встречи.
0:1 – Еременко, 84
В матче 2-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях со счетом 1:0 одержал победу над «Оренбургом». Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч этой встречи.
0:1 – Еременко, 84
Че то не впечатляет не Зенька родной, не цскашники
Нормальный результат по такой игре. ЦСКА пока выглядит совершенно также как Зенит, игра не очень выстроена после потери Мусы и плохой формы Дзагоева. Но Оренбург явно слабее Уфы. Игра на отбой и надежда на авось. И чего они делают в РФПЛ?