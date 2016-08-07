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    «Оренбург» – ЦСКА. Гол Еременко

    В матче 2-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях со счетом 1:0 одержал победу над «Оренбургом». Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч этой встречи.

    0:1 – Еременко, 84

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2016 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 8 августа 2016, 11:26

      С победой!!!

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      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT 7 августа 2016, 19:13

      Че то не впечатляет не Зенька родной, не цскашники

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 7 августа 2016, 18:22

      Нормальный результат по такой игре. ЦСКА пока выглядит совершенно также как Зенит, игра не очень выстроена после потери Мусы и плохой формы Дзагоева. Но Оренбург явно слабее Уфы. Игра на отбой и надежда на авось. И чего они делают в РФПЛ?

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Вомбат 7 августа 2016, 19:17

      Ничего-ничего, лучше вот так начать и разогнаться, чем в оптимальной форме подойти к старту сезона, а осенью без сил пешком ходить. А осенью у нас что??? правильно игра на 2 фронта! Так что все нормально (надеюсь), 3 раза тьфу через левое плечо)))

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