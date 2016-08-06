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    Бубнов: «Нет Дзюбы и Гарая, но по составу и амбициям «Зенит» должен побеждать «Уфу»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

    «В первом туре против «Локомотива» питерская команда выглядела солидно, но подвела реализация. Не было Артема Дзюбы, а его партнеры забить не сумели. Хотя давление «Зенит» на ворота соперника оказывал приличное. У команды виден почерк, но пока есть еще над чем работать.

    В матче с «Уфой» жду от «Зенита» победы, пусть даже минимальной. Команда, ставящая перед собой высокие задачи, не имеет права допускать второй осечки в чемпионате подряд. Хотя добиться ее будет непросто – Дзюба снова не примет участия в игре, не будет и Гарая. Зато есть шанс выйти на поле у новичка Роберта Мака, на которого интересно посмотреть. В любом случае, по составу и амбициям Питер должен побеждать», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.08.2016 16:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 6 августа 2016, 19:32

      надо против бубы ставить и походу шоколад настанет

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 августа 2016, 19:31

      Опять всё мимо набубнил)))))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 6 августа 2016, 19:14

      Бублик, в который раз, лажается со своими прогнозами !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2016, 18:23

      Гарай это действительно потеря,а про Дзюбу могу сказать это явно улучшение игры впереди,хоть никто мешаться не будет в атаке.

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 6 августа 2016, 18:13

      А то бревно играет на первых ролях!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 августа 2016, 18:01

      а где же ваш ИБРАГИМОВИЧ? забухал-переживает за родное мяско?

      -1
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 августа 2016, 18:00

      лучше обосраться от АЕКа,чем на голубого кокошу смотреть.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 августа 2016, 17:11

      Это очень хорошо, что Дзюба не играет. Он, что есть, что нет его, пользы ноль

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 6 августа 2016, 17:06

      Зюбка бухает без Хулька)))

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 августа 2016, 17:02

      никто никому ничего не должен!

      0
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