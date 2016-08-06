Ибрагимович: «Суперкубок Англии станет первым трофеем, который мы привезем домой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в преддверии матча за Суперкубок Англии против «Лестера» выразил мнение, что «красные дьяволы» сумеют добыть победу.

«Суперкубок Англии станет первым трофеем, который мы привезем домой. Один матч – один трофей. На моем счету уже 30 выигранных кубков, но этого мало. Я не буду удовлетворен, пока не выиграю все.

Я хочу выигрывать все и не терять зря времени – такова моя философия. Так же должен делать такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», – сказал Ибрагимович.