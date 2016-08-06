Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарев: «При Аленичеве «Спартак» играл как бог на душу положит»

Писарев: «При Аленичеве «Спартак» играл как бог на душу положит»

6 августа 2016, 14:39
4

Спортивный директор РФС Николай Писарев назвал логичной отставку Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака», отметив, что при данном специалисте в московском клубе не наблюдалось стабильности в игре.

– Удивила ли отставка Аленичева? Ничуть. Все логично. Когда нет результата, тренера снимают. Во всем мире так.

– Но сыграно только три матча.

– А прошлый сезон? Возьмем, допустим, «Ростов». Наблюдаешь за его игрой – и сразу понятно, что от команды хочет тренер. Как она действует в защите, как выходит в контратаку. Как вскрывает оборону соперника в позиционном нападении… У «Спартака» же при Аленичеве я, к сожалению, ничего подобного не увидел.

– По сравнению с предыдущим сезоном в этом смысле хоть что-то изменилось?

– Нет. Никаких подвижек. Можно выдать суперматч, можно сыграть похуже. Но ниже определенной планки команда опускаться не должна. А у «Спартака» вообще нет стабильности!

– Трудно не согласиться.

– Играют как бог на душу положит. Сегодня на кураже забили один, второй – есть результат. Завтра у лидеров игра не пошла – провал. Для клуба уровня «Спартака» такие перепады недопустимы.

– В какой момент поняли, что Аленичев не тянет?

– Конкретный матч не назову. Но еще в прошлом сезоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Клим Чугункин.
1470484306
Кто сказал Аленичеву,что он тренер???Голову нужно оторвать.
Ответить
Valeron2705
1470487307
Все верно, вот только Спартак при любом тренере так играет последние годы.
Ответить
denekb1977
1470500691
не тренер виноват, рыба гниет с головы!!!! пока федун со своими родственичками будет рулить все так и останется
Ответить
Yurik96
1470508237
Федун не разбирается в футболе,построить спортсооружения-это одно,но построить элитный футбольный клуб-это другое....возможно много лишних людей в его окружении,несмыслящих в футболе абсолютно ничего!!!!!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+