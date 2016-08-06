Писарев: «При Аленичеве «Спартак» играл как бог на душу положит»

Спортивный директор РФС Николай Писарев назвал логичной отставку Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака», отметив, что при данном специалисте в московском клубе не наблюдалось стабильности в игре.

– Удивила ли отставка Аленичева? Ничуть. Все логично. Когда нет результата, тренера снимают. Во всем мире так.

– Но сыграно только три матча.

– А прошлый сезон? Возьмем, допустим, «Ростов». Наблюдаешь за его игрой – и сразу понятно, что от команды хочет тренер. Как она действует в защите, как выходит в контратаку. Как вскрывает оборону соперника в позиционном нападении… У «Спартака» же при Аленичеве я, к сожалению, ничего подобного не увидел.

– По сравнению с предыдущим сезоном в этом смысле хоть что-то изменилось?

– Нет. Никаких подвижек. Можно выдать суперматч, можно сыграть похуже. Но ниже определенной планки команда опускаться не должна. А у «Спартака» вообще нет стабильности!

– Трудно не согласиться.

– Играют как бог на душу положит. Сегодня на кураже забили один, второй – есть результат. Завтра у лидеров игра не пошла – провал. Для клуба уровня «Спартака» такие перепады недопустимы.

– В какой момент поняли, что Аленичев не тянет?

– Конкретный матч не назову. Но еще в прошлом сезоне.