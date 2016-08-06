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    ФНЛ. «Мордовия» забила пять мячей «Химкам»

    «Мордовия» в 6-м туре первенства ФНЛ разгромила на своем поле «Химки». Саранская команда отправила пять мячей в ворота своего соперника. Дублем отличился Деобальд, еще по одному голу забили Алхазов, Саркисов и Астафьев.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Мордовия (Саранск) – Химки (Московская область) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Деобальд, 1; 2:0 – Деобальд, 43; 3:0 – Алхазов, 49 (с пенальти); 4:0 – Саркисов, 71; 5:0 – Астафьев, 82.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 августа 2016, 23:46

      Пляха-муха, и эта подстольная команда "имела" мою тверскую "Волгу"?!..Ребята, вернитесь в стойло!

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 августа 2016, 22:37

      причем опять играли без гл тренера..если я не ошибаюсь

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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 6 августа 2016, 22:11

      Мордовцы молодцы

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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Алания ни кому продавал 7 августа 2016, 02:15

      правильно говорить мордва молодцы

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