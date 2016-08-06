ФНЛ. «Мордовия» забила пять мячей «Химкам»

«Мордовия» в 6-м туре первенства ФНЛ разгромила на своем поле «Химки». Саранская команда отправила пять мячей в ворота своего соперника. Дублем отличился Деобальд, еще по одному голу забили Алхазов, Саркисов и Астафьев.

Первенство ФНЛ. 6-й тур

Мордовия (Саранск) – Химки (Московская область) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Деобальд, 1; 2:0 – Деобальд, 43; 3:0 – Алхазов, 49 (с пенальти); 4:0 – Саркисов, 71; 5:0 – Астафьев, 82.

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