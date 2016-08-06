Суарес: «Встреча с «Ливерпулем» будет очень важна для меня»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего матча Международного кубка чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, игра состоится сегодня и начнется в 19:15 по московскому времени.

«Конечно, эта встреча будет очень важна для меня. Каждый знает, что «Ливерпуль» занимает особое место в моей жизни и карьере. В Англии у меня родился второй сын, а сам я провел там замечательные годы.

Я рад, что мы встречаемся не в Лиге чемпионов, иначе мне было бы тяжело», – сказал Суарес.