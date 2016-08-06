Моуринью: «Швайнштайгеру не хватило места в составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему решил перевести полузащитника Бастиана Швайнштайгера в молодежную команду.

«Такое происходит в каждом клубе мира. Любой тренер сам выбирает состав и определяет игроков, с которыми начнет сезон. Обычно я работаю с 20 футболистами и тремя вратарями, но в этом сезоне нас ожидает большое количество турниров, поэтому игроков будет больше.

Мы будем много путешествовать. В связи с этим я принял решение оставить в основной команде 23 футболистов и двух вратарей, что уже много. Я должен был принять это решение. Все просто», – сказал Моуринью.