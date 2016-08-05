Президент Аргентины: «Месси выступит на чемпионате мира-2018»

По заявлению президента Аргентины Маурисио Макри, форвард национальной команды Лионель Месси примет участие в чемпионате мира 2018 года в России. Напомним, после поражения от Чили в финале кубка Америки-2016, лидер «альбиселесте» объявил о завершении международной карьеры.

«Месси будет одним из тех, кто примет участие в чемпионате мира в России. Он вновь докажет, что является одним из лучших. Мы должны приложить все усилия для обеспечения его комфорта.

У меня была беседа с Лионелем, я выразил ему благодарность за все, что он делает. На Кубке Америке он отдал все силы, но бывает так, что просто не дано», – сказал Макри.