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    Шейдаев и Махмудов будут выступать за сборную Азербайджана

    Комитет по статусу игроков ФИФА принял решение относительно обращений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, связанных с Рамилем Шейдаевым и Эмином Махмудовым.

    Комитет одобрил выступление футболистов за сборную Азербайджана. Об это решении ФИФА уведомила УЕФА и РФС.

    Напомним, что Шейдаев является воспитанником «Зенита». Игрок стал победителем чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной России. Махмудов, чьим первым клубом был «Сатурн», провел за юношеские и молодежные российские сборные 34 матча.

    Источник: Azerisport.com

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    05.08.2016 14:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 5 августа 2016, 15:42

      Да не много мы потеряли вам скажу, это же не игроки уровня Месси или хотя бы Аршавина, пускай усиливают сборную Азербайджана, сами ведь азеры, хоть и обрусевшие, но пусть представляют свою страну, для сборной Азербайджана - усиление, нам - не потеря, удачи им!

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 15:20

      зато всяких бразилов натурализовываем потому что так выгодно некоторым Гинерам из за лимита

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 августа 2016, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, ещё бы не одобрили, Азики ведь бабла накинули не только продажному игрочишке, но и гнилому комитету по статуту проф. игроков. А ещё кричат о чистоте ФИФА и справедливости.

      -6
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 августа 2016, 14:35

      он теплые так что пофиг

      -1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 5 августа 2016, 14:25

      Удачи Рамилю и в Турции и в сборной Азербайджана!

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 августа 2016, 14:03

      Мудко продолжает успешно проебывает игроков.

      3
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