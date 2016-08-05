Шейдаев и Махмудов будут выступать за сборную Азербайджана

Да не много мы потеряли вам скажу, это же не игроки уровня Месси или хотя бы Аршавина, пускай усиливают сборную Азербайджана, сами ведь азеры, хоть и обрусевшие, но пусть представляют свою страну, для сборной Азербайджана - усиление, нам - не потеря, удачи им!
Комитет по статусу игроков ФИФА принял решение относительно обращений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, связанных с Рамилем Шейдаевым и Эмином Махмудовым.
Комитет одобрил выступление футболистов за сборную Азербайджана. Об это решении ФИФА уведомила УЕФА и РФС.
Напомним, что Шейдаев является воспитанником «Зенита». Игрок стал победителем чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной России. Махмудов, чьим первым клубом был «Сатурн», провел за юношеские и молодежные российские сборные 34 матча.