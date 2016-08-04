Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии

успехов!
Новым главным тренером сборной Бельгии назначен Роберто Мартинес. На посту наставника национальной команды 43-летний специалист сменил Марка Вилмотса, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты бельгийцев на чемпионате Европы-2016.
Напомним, что предыдущим местом работы Мартинеса был «Эвертон», откуда он был уволен в мае этого года.
Our new head coach: Roberto Martínez ! #welcomeRoberto #tousensemble pic.twitter.com/3JiQYAeYI1— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 3 августа 2016 г.