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    Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии

    Новым главным тренером сборной Бельгии назначен Роберто Мартинес. На посту наставника национальной команды 43-летний специалист сменил Марка Вилмотса, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты бельгийцев на чемпионате Европы-2016.

    Напомним, что предыдущим местом работы Мартинеса был «Эвертон», откуда он был уволен в мае этого года.

    Источник: Twitter

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    04.08.2016 01:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 4 августа 2016, 07:09

      успехов!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 августа 2016, 06:51

      Тяжелая работа, попытаться объединить молодых талантов и тех, кто уверовал в то, что они уже звезды . . .

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 августа 2016, 01:49

      Затащит, приятного просмотра.

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