Бердыев: «Рад победе, она очень важна для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы над «Андерлехтом» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, которая позволила его команде выйти в следующий раунд турнира.

«Очень рад победе. Она очень важна для клуба, для болельщиков. Благодарен ребятам – они полностью выполнили установку на игру, за исключением нескольких моментов, и добились результата», – сказал Бердыев.