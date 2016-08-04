Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Рад победе, она очень важна для «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от победы над «Андерлехтом» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, которая позволила его команде выйти в следующий раунд турнира.

    «Очень рад победе. Она очень важна для клуба, для болельщиков. Благодарен ребятам – они полностью выполнили установку на игру, за исключением нескольких моментов, и добились результата», – сказал Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2016 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2016, 08:53

      Как вы думаете,а выиграл бы Ростов,если бы в ночь перед игрой,собрался и обзывал себя говном? Слуцкий странный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 4 августа 2016, 07:55

      А Бубнов регулярно сосет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 07:21

      Лучшему стратегу современности- Курбану Бекиевичу Бердыеву-СЛАВА !

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Francia 4 августа 2016, 05:31

      УРАА молодцы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Francia 4 августа 2016, 05:31

      Бубнову надо написать , что теперь Ростов вышел , а ты соси.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 4 августа 2016, 00:33

      Молодцы !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 4 августа 2016, 00:32

      За последние годы лучшими отцами команд постсоветского футбола являются Бердыев и Луческу. Это спецы мирового уровня... Ростов-папе особая благодарность! Спасибо за праздник Ростовского-на-Дону еврофутбола! С ув.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 4 августа 2016, 00:25

      А я благодарен Вам, за настрой команды!!!

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11