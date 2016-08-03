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    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Рохо, если за него заплатят 10 миллионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не рассчитывает на защитника «красных дьяволов» Маркоса Рохо в предстоящем сезоне. По информации источника, руководство английского клуба готово отпустить футболиста, если за него заплатят 10 миллионов фунтов.

    Напомним, «МЮ» приобрел Рохо в 2014 году за 16 миллионов фунтов. В прошедшем сезоне защитник провел за «красных дьяволов» в АПЛ 16 матчей, в которых заработал три желтых карточки.

    Источник: Goal.com

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    03.08.2016 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 августа 2016, 22:46

      ЛВГ скупил одно говно!Из команды сделал цирк,надеюсь Маур наведёт порядок и мы увидем возрождение МЮ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 августа 2016, 21:15

      Да пните его под зад и пусть валит в спартак - вот его уровень!

      -1
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