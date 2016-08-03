«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Рохо, если за него заплатят 10 миллионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не рассчитывает на защитника «красных дьяволов» Маркоса Рохо в предстоящем сезоне. По информации источника, руководство английского клуба готово отпустить футболиста, если за него заплатят 10 миллионов фунтов.

Напомним, «МЮ» приобрел Рохо в 2014 году за 16 миллионов фунтов. В прошедшем сезоне защитник провел за «красных дьяволов» в АПЛ 16 матчей, в которых заработал три желтых карточки.