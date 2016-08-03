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    Уолкотт ставит условие Венгеру

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о своих планах на новый сезон, в котором он рассчитывает вернуться на фланг в нападении.

    «Я разговаривал с тренером, и сказал ему о желании вернуться на правый фланг. Я могу играть в качестве центрфорварда, но знаю, где мне хочется играть. Венгер считает, что я могу играть впереди, но все зависит от матча.

    Я бы хотел иметь постоянную позицию на поле. И в моем случае это – правый фланг», – сказал Уолкотт.

    В прошлом сезоне уроженец Барбадоса играл в центре нападения, проведя на поле 28 матчей, в которых забил пять голов в Премьер-лиге.

    Источник: Goal.com

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    03.08.2016 06:18
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 августа 2016, 11:52

      по-моему, он спекся...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      wattman 3 августа 2016, 11:49

      И это то, о чем все говорили весь сезон! Но, Арсен имеет свое мнение....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 3 августа 2016, 11:08

      Тео прав

      1
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