«Вердер» подписал Крузе

Форвард «Вольфсбурга» Макс Крузе перешел в «Вердер». Детали контракта, который сегодня подписал футболист, не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Вердер» заплатит за Крузе 9 миллионов евро.

Ранее Крузе играл за «Вердер», но с 2007 по 2009 год провел всего один матч в составе первой команды бременцев. В прошлом сезоне в составе «Вольфсбурга» он провел 32 матча в Бундеслиге, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.