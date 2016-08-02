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    «Вердер» подписал Крузе

    Форвард «Вольфсбурга» Макс Крузе перешел в «Вердер». Детали контракта, который сегодня подписал футболист, не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Вердер» заплатит за Крузе 9 миллионов евро.

    Ранее Крузе играл за «Вердер», но с 2007 по 2009 год провел всего один матч в составе первой команды бременцев. В прошлом сезоне в составе «Вольфсбурга» он провел 32 матча в Бундеслиге, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

    Источник: ФК «Вердер»

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    02.08.2016 20:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 2 августа 2016, 20:53

      Похоже Крузе стену только что сам оштукатурил и сфоткался на фоне своей работы

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