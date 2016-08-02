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    Агент: «Погребняк может остаться в «Динамо»

    Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Павла Погребняка, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

    «Работаем над поисками европейского клуба для Погребняка. Приоритетен ли для Павла вариант продолжения карьеры именно в Европе? Нет. Все будет зависеть от «Динамо». Насколько для клуба будет выгодно то или иное предложение. Если не будет подходящих вариантов, то Погребняк останется в «Динамо», с которым у него действующий контракт. Павел хочет играть. Он еще голоден до футбола», – сказал Артемов.

    Напомним, в прошедшем сезоне 32-летний футболист провел за «Динамо» 16 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2016 16:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +87

      Polilux 3 августа 2016, 23:07

      Только не это !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      boing 3 августа 2016, 09:03

      в Ростов ему надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 2 августа 2016, 23:55

      Изиди !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 2 августа 2016, 23:44

      Мож уже хватит уже вы... а выступать ?

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 2 августа 2016, 17:31

      Так ведь не старый ещё, что ж такая безнадёга?

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 2 августа 2016, 17:19

      Еще бы и до голов проголодался

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 августа 2016, 16:51

      В Европу:в Кайрат,Окжетпес и т.п.)

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