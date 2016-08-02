Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» поспорит с «Зенитом» за Рафаэла Силву

    По информации Evening Standard, «Тоттенхэм» проявляет заинтересованность в услугах хавбека «Браги» Рафаэла Силвы.

    Напомним, что борьбу за 23-летнего игрока также ведет «Зенит». Инициатива приобретения португальца принадлежит наставнику петербуржцев Мирче Луческу. Румынский специалист убедил руководства клуба выделить на трансфер Силвы требуемые «Брагой» 20 миллионов евро. Тем не менее, как сообщают СМИ, полузащитник уже дважды отклонял предложения сине-бело-голубых, надеясь перебраться в более сильный европейский чемпионат.

    В прошлом розыгрыше португальской Примейры Силва принял участие в 30 поединках, отметившись восьмью забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2016 00:28
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 2 августа 2016, 12:25

      Если это произойдёт, то это будет неоправданная покупка для Зенита.
      Не стоит он 20 Млн. €,от силы 15 Млн. € . ......Второй Кокорин .Один россиянин , другой легионер ,а по уровню одинаковы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Voltiz 2 августа 2016, 13:27

      Брага - команда высшего дивизиона Португалии! Кокорин в Португалии играл бы во втором дивизионе, и то может даже просто на замене сидел! Поэтому не самое точное ты сравнение по уровню привел)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz > diadushka 2 августа 2016, 15:50

      Посмотри в таблицу прошлого сезона , отставание Браги от лидера Бенфики 30 очков ,54 мяча забито ,если сравнить с постоянным конкурентом в чемпионате страны Спортингом (79 мячей) , в атаке у них явно проблемы.
      Рафаель Сильва игр всего : 171,мячей забито 36 ,голевых передач 17 , ж .карточек 20 .Позиция Сильвы : ,правый вингер ,атакующий полузащитник, левый вингер. Ударная нога: правая . Возьми и сравни с другими игроками по амплуа и всё поймёшь.
      В большинстве сезонов в чемпионате страны за чемпионство ведут борьбу между собой Бенфика и Порту.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 2 августа 2016, 17:08

      Рафаэла Силву ещё проще сравнить с Робертом Маком
      Рафаель Сильва игр всего : 171,мячей забито 36 ,голевых передач 17 , ж .карточек 20 .Позиция Сильвы : левый вингер ,атакующий полузащитник, правый вингер. Ударная нога: правая
      Мак всего игр :185 ,забито мячей 46 ,голевых передач 17 ,жёлтых карточек 21 .Позиции :левый вингер ,правый вингер ,центрфорвард.Ударная нога : правая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 2 августа 2016, 11:17

      разводят зенит. в португалии знают о щедром газпроме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 августа 2016, 09:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Тоттенхэме и не слышали никогда о Зеньке))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 2 августа 2016, 11:22

      Почему твоё мнение блевотины жалкой в каждой теме?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 августа 2016, 07:17

      ну если у игрока есть желание играть,а не гнить с толстым кошельком,то он выберет англичан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 2 августа 2016, 00:34

      Мало шансов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11