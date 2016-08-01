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    Малышев: «Игроков «Шинника», живущих на базе клуба, перестали кормить!»

    Голкипер «Шинника» Александр Малышев рассказал, в каком положении находится ярославская команда. По словам стража ворот, с сегодняшнего дня игроков, проживающих на клубной базе, перестали кормить, а также прибираться у них в номерах.

    Напомним, руководство ярославцев имеет серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба, в связи с чем первые уже обратились в Общероссийский профсоюз футболистов.

    «Ну вот и все! Край!.. Футболистов ФК «Шинник», проживающих на базе команды в Белкино, с сегодняшнего дня перестали кормить, прибирать в номерах и стирать вещи!!! Парни сидят на базе голодные!.. Работников ни в коей мере не осуждаем. После всех предупреждений о невозможности больше бесплатно работать им дали одну зарплату за апрель!!! А что дальше?», – написал Малышев на своей странице в Facebook.

    Источник: Onedivision

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    01.08.2016 19:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +183

      бочаров 7 августа 2016, 03:04

      ха ха покажите результат ВАС и накормят и в попу расцелуют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 августа 2016, 21:35

      Лбы здоровые, сидят на базе бедняжки! Взяли совок с веником - убрали в своей комнате (а лучше не мусорить изначально), взяли инструкцию от машинки стиральной - постирали, взяли картошку - почистили и пожарили. Может им ещё рабов чтоб жопу вытирали нанять???

      -3
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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 августа 2016, 21:10

      Я бы наших сборников так же матировал ))))

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 1 августа 2016, 21:08

      печально все это

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 августа 2016, 19:41

      Вот пару бутылок Кокоринского шампанского решили бы вопрос.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > mgordeev 1 августа 2016, 21:13

      )))))))) На пару месяцев хватило бы.

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 1 августа 2016, 19:37

      Это новый вектор развития футбола по Мутко!

      3
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman > ZhenjaSAB 1 августа 2016, 21:18

      по МУДДКО

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 августа 2016, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Руководству ФНЛ нужно срочно пересмотреть регламент. Отныне игроки пусть играют не за очки, а за жратву. Вот где будет битва так битва.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 1 августа 2016, 20:54

      Похоже ярославцы минусят. Не меня надо минусить, а выйти к администрации вашего губернатора и там свои минусы показывать. Не я их голодом морЮ.

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