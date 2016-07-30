Кержаков: «Стадион «Зенита»? Наши ожидания – наши проблемы»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал задержки при строительстве нового стадиона на Крестовском острове.

– Я не строитель, поэтому точно не могу сказать. Но судя по всему, наши ожидания – это наши проблемы. Думаю, мы все-таки дождемся окончания строительства. Во всяком случае, я очень хотел бы сыграть на новой арене.

– На ЧМ-2018 в том числе? Ведь вы еще до возвращения в «Зенит» говорили об этом вашем желании?

– Конечно, хочется сыграть на домашнем ЧМ. Буду стараться, тренироваться, играть. Показывать тот футбол, благодаря которому мне удастся попасть в сборную России.