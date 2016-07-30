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  • Кержаков: «Стадион «Зенита»? Наши ожидания – наши проблемы»

Кержаков: «Стадион «Зенита»? Наши ожидания – наши проблемы»

30 июля 2016, 01:46
15

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал задержки при строительстве нового стадиона на Крестовском острове.

– Я не строитель, поэтому точно не могу сказать. Но судя по всему, наши ожидания – это наши проблемы. Думаю, мы все-таки дождемся окончания строительства. Во всяком случае, я очень хотел бы сыграть на новой арене.

– На ЧМ-2018 в том числе? Ведь вы еще до возвращения в «Зенит» говорили об этом вашем желании?

– Конечно, хочется сыграть на домашнем ЧМ. Буду стараться, тренироваться, играть. Показывать тот футбол, благодаря которому мне удастся попасть в сборную России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zenit-84
1469842290
Удачи Саше!
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serega86ru
1469845515
........ стадион где!!!!!!!!! ?????? друг аршвина!!!!!! да наши проблемы мы налоги платим !!!!!!! спасибот ввп
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serega86ru
1469845573
моральный урож
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serega86ru
1469845754
керж черт . извините все кто его любит
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Vasilii1958
1469850228
Кержаков дзюба и все кто родился в ленинграде(питере) путин медведев милер мотвиенко жуков и иванов пздаблы
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DIDI 23
1469850886
Думаю, мы все-таки доживём до окончания строительства.
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xvan8
1469856228
Остряк х_у_е_в. Попадал бы так .
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семенчик
1469868174
Кержакову не судьба сыграть на бомж-арене, как и зениту
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REDWHITE_
1469878064
Кержаков: «Стадион «Зенита»? Наши ожидания – наши проблемы. Надеюсь, мои внуки попадут на стадион.»
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