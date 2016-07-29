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    «Рома» намерена продать Паредеса в «Зенит», отказав «Ювентусу»

    «Рома» готова продать полузащитника Леандро Паредеса в «Зенит». Римский клуб имеет предложение по футболисту и от «Ювентуса», который оценивает его трансфер в 18 миллионов евро. В свою очередь российский клуб готов заплатить за Паредеса 20 миллионов, утверждает Leggo. По данным источника, «Рома» намерена отказать туринцам из-за нежелания усиливать своего прямого конкурента по национальному первенству.

    В прошедшем сезоне Паредес провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2016 11:35
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2016, 13:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит станет командой Паредасов))))
      ГЫ-ГЫ-ГЫ

      -5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > REDWHITE_ 29 июля 2016, 13:57

      Глядишь, еще и капитаном назначат, вот тогда будет дело" Падерес выводит своих одноклубников на поле".

      -1
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > серый1925 29 июля 2016, 17:45

      Малышка, взрослым грубить нельзя, тебе в школе не говорили?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 29 июля 2016, 11:54

      20 mln da

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 июля 2016, 11:48

      Да. что ты будешь делать, в Зенит то Мерин из Ануса, то Педерест из Ромы. Прям напасть какая то, эпидемия.

      -3
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 > kykyi 29 июля 2016, 11:50

      Читать научись , умник

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > AlmazZz93 29 июля 2016, 11:55

      Хорошо, буду стараться.

      -3
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