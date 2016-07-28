Комбаров: «Надеюсь, дома с АЕКом будет совсем другая игра»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЕКа, в котором команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Тяжело было выходить на этот матч, потому что на улице было 40 градусов жары.

Со стороны показалось, что мы выбрали оборонительную тактику? Аленичев говорил нам, чтобы мы начинали прессинговать соперника, потому что они используют длинные диагональные передачи, нужно было накрывать их на корню. Это у нас изначально не совсем получилось, пришлось немного «опуститься». Думаю, это было правильно. В принципе, в первом тайме ни одного опасного момента у наших ворот не было.

Надеюсь, дома будет совсем другая игра, мы уже вкатимся в сезон, будем чувствовать себя при своих болельщиках более раскрепощено», – сказал Комбаров.