Лига Европы. «Краснодар» в гостях крупно обыграл «Биркиркару»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях одержал крупную победу над мальтийской «Биркиркарой» – 3:0. Голами в составе российского клуба отметились Андреас Гранквист, Федор Смолов и Рикардо Лаборде.

Отметим, что в концовке встречи хозяева поля остались в меньшинстве.

Лига Европы. 3-й раунд, первый матч

Биркиркара (Мальта) – Краснодар (Россия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гранквист, 45; 0:2 – Смолов, 75 (с пенальти); 0:3 – Лаборде, 89.

Биркиркара: Коприч, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров (Гийомье, 83), Джорджевич (Анджелкович, 62), Плут, Баяда (Темиле, 62), Зерафа, Шиклуна, Аттард.

Краснодар: Крицюк, Торбинский, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский, Измайлов, Ахмедов (Жоаозиньо, 83), Перейра (Лаборде, 64), Ари (Вандерсон, 76), Смолов.

Предупреждения: Шиклуна, 20 – Газинский, 7; Перейра, 39.

Удаление: Шиклуна, 87 – нет.

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