Панюков пройдет просмотр в «Браге»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков пройдет просмотр в составе «Браге». По информации источника, в ближайшее время 21-летний россиянин присоединится к португальскому клубу на сборе.

По данным Transfermarkt, стоимость Панюкова составляет 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне нападающий защищал цвета «Аяччо», где в 23 матчах Лиги 2 забил шесть голов.