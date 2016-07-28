Панюков пройдет просмотр в «Браге»

В ФНЛ Динамо он бы точно пригодился, уж не хуже Бичирая был бы, но с другой стороны пусть лучше за рубежом поиграет 21 год то всего, а уже опыт будет такой какого нет у наших 30-летних.
Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков пройдет просмотр в составе «Браге». По информации источника, в ближайшее время 21-летний россиянин присоединится к португальскому клубу на сборе.
По данным Transfermarkt, стоимость Панюкова составляет 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне нападающий защищал цвета «Аяччо», где в 23 матчах Лиги 2 забил шесть голов.