Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панюков пройдет просмотр в «Браге»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков пройдет просмотр в составе «Браге». По информации источника, в ближайшее время 21-летний россиянин присоединится к португальскому клубу на сборе.

    По данным Transfermarkt, стоимость Панюкова составляет 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне нападающий защищал цвета «Аяччо», где в 23 матчах Лиги 2 забил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 июля 2016, 22:42

      В ФНЛ Динамо он бы точно пригодился, уж не хуже Бичирая был бы, но с другой стороны пусть лучше за рубежом поиграет 21 год то всего, а уже опыт будет такой какого нет у наших 30-летних.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11