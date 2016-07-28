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    Газзаев: «Сборную России должен возглавить отечественный тренер. Давайте хотя бы раз поступим по уму»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист. Напомним, основными претендентами на данную должность являются Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

    – По вашему мнению, кто должен возглавить сборную России?

    – Всегда настаивал, что это должен быть российский специалист. Технический комитет и исполком РФС озвучили четыре фамилии: Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Наверное, есть и другие кандидаты. В России хватает хороших, солидных отечественных тренеров, которые могли бы возглавить национальную сборную. Но мы наступаем на одни и те же грабли. Уже проходили через это в ситуации с Фабио Капелло. Давайте хотя бы раз поступим по закону и по уму. В сентябре изберем президента РФС, и уж затем – главного тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -90

      Raider26 28 июля 2016, 13:57

      так уже был Слуцкий. и до него раньше Сёмин и др... Команду надо готовить

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > Raider26 28 июля 2016, 14:00

      Я думаю, что всё же импортный предпочтительней будет, только не надо ему указывать кого брать в команду, а кого нет. Хотя сейчас, при подготовке к ЧМ-2018 уже всё равно кто. Команду уже не успеем подготовить

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 июля 2016, 13:47

      Точно

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