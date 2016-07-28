Клопп: «После сборов нас ждет серьезный разговор с Сахо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил по каким причинам он отправил защитника команды Мамаду Сахо в Англию.

«Я строю команду с чистого листа. Что касается Сахо, то я принял решение, что ему будет лучше отправиться домой в Ливерпуль. Когда мы вернемся со сборов, нас ждет с ним разговор. Ничего особо серьезного не произошло. Но он едва не опоздал на самолет, затем не пришел на тренировку и опоздал на обед. Но у нас есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. Если кто-то их не соблюдает, я должен на это реагировать, вот и все.

Его реакция? Это закрытая информация. Но мы не ссорились, так как говорил только я. Пропуск тренировки – это пропуск тренировки. Даже травмированные игроки их посещают», – сказал Клопп.

Напомним, ранее появилась информация об отчислении Мамаду Сахо с тренировочного сбора, который команда проходит в США.