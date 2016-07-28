Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сигурдссон: «Секрет Исландии? Это настоящая команда!»

    Защитник сборной Исландии и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон рассказал о главном секрете национальной команды на прошедшем Евро-2016.

    «В чем секрет сборной Исландии? В том, что мы настоящая команда. У нас не было ни одного игрока-эгоиста, который думал бы о себе больше, чем о партнерах. Не стану конкретизировать, но у ряда других сборных ситуация выглядела иначе.

    Следующая цель – чемпионат мира в России, но придется очень сложно. Отборочная группа нам досталась непростая: Хорватия, Украина, Турция... Тем более на нас станут настраиваться совсем по-другому. Все-таки нужно признаться, что прежде Исландию недооценивали. Теперь это точно в прошлом. Все узнали, на что мы способны», – рассказал Сигурдссон.

    Напомним, что Исландия уступила в четвертьфинале Евро-2016 сборной Франции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11