Газзаев: «Не стоило Слуцкому так оскорбительно отзываться о сборной России после Евро»

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отметил, что Леониду Слуцкому не стоило публично высказываться в резком тоне о национальной команде после неудачного выступления на чемпионате Европы-2016.

– Леонид Слуцкий некоторое время назад подвел итоги выступления на Eвро-2016. Вас что-нибудь удивило в его интервью?

– Не думаю, что по отношению к национальной команде следовало употреблять подобные «эпитеты». Хотя могу понять – это было сказано на эмоциях. Я сам тренер – в нашей профессии порой хочется употребить еще и не такие выражения. Но в прессе этого делать никак нельзя. И когда слышу про нашу команду известное слово, хочу ответить – это не так. В России и игроки, и тренеры хорошего уровня. Разве у нас футболисты хуже, чем у Исландии, Венгрии, Северной Ирландии и так далее? Нет, лучше!

И второе, кадровые решения – это всегда прерогатива главного тренера. Выбирая стартовый состав и тактический вариант игры, он должен думать исключительно о результате и не обращать внимания на то, кто что про него подумает и скажет.