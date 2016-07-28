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  • Газзаев: «Не стоило Слуцкому так оскорбительно отзываться о сборной России после Евро»

Газзаев: «Не стоило Слуцкому так оскорбительно отзываться о сборной России после Евро»

28 июля 2016, 00:51
8

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отметил, что Леониду Слуцкому не стоило публично высказываться в резком тоне о национальной команде после неудачного выступления на чемпионате Европы-2016.

– Леонид Слуцкий некоторое время назад подвел итоги выступления на Eвро-2016. Вас что-нибудь удивило в его интервью?

– Не думаю, что по отношению к национальной команде следовало употреблять подобные «эпитеты». Хотя могу понять – это было сказано на эмоциях. Я сам тренер – в нашей профессии порой хочется употребить еще и не такие выражения. Но в прессе этого делать никак нельзя. И когда слышу про нашу команду известное слово, хочу ответить – это не так. В России и игроки, и тренеры хорошего уровня. Разве у нас футболисты хуже, чем у Исландии, Венгрии, Северной Ирландии и так далее? Нет, лучше!

И второе, кадровые решения – это всегда прерогатива главного тренера. Выбирая стартовый состав и тактический вариант игры, он должен думать исключительно о результате и не обращать внимания на то, кто что про него подумает и скажет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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himik2-62
1469657775
членединорос Газзаев-3 года без команды,шёл бы в думу балаболить
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VikNMar
1469672823
Правильно всё Слуцкий сказал ........
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Black Giz
1469677347
Конечно наши игроки хуже чем исландцы, венгры и т.д. А разве ему это не понятно?
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VIPded
1469683310
Эта лениво-чванливая сбродная ещё и не таких выражений заслужила!
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Snek
1469685090
Газзаев сидит 3 года без команда и почти все 3 года по мелкому гадит на Слуцкого, вот уж не думал, что он такой мудила...
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Chernyi Lis
1469691316
разве хуже? однозначно хуже!
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Duken
1469691796
Судьбоносное решение сбрить усы
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