Обамеянг: «СМИ неверно истолковали мои слова о «Реале»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг написал послание СМИ, неверно интерпретировавшим его слова о том, что габонец покинет Дортмунд только ради перехода в «Реал».

«Привет, журналисты. Хочу немного разъяснить ситуацию. Все пишут следующее: мол я сказал, что покину Дортмунд только ради «Реала». Однако подобного я никогда не говорил. Понятия не имею, кому понадобилось перекручивать мои слова. Сожалею, что люди делают, что хотят.

Я являюсь игроком «Боруссии». Во всех интервью я открыто признавался, что мечтаю перейти в «Реал» еще с юных лет. Но не более того. Благодарю», – написал Обамеянг на своей странице в Twitter.