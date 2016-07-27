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Де Лаурентис: «Игуаин – предатель»

27 июля 2016, 14:42
13

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал аргентинского форварда Гонсало Игуаина предателем. Напомним, футболист подписал контракт с туринским «Ювентусом». Сумма трансфера составила 94 миллиона евро.

«Как только стало известно, что «Ювентус» готов заплатить сумму отступных за Игуаина, мы связались с его агентом. Он дал ясно понять, что нам нужно искать нового форварда. Игуаин – неблагодарный предатель», – заявил президент «Наполи».

Источник: Corrieredellosport
Италия. Серия А Наполи Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (13)
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panmon
1469621250
Мне почему-то кажется наоборот... Получили полную сумму отступных, в прошлом сезоне тянул Наполи как мог - и еще виновным остался
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АртурZaСМ
1469621292
Странный этот Де Лаурентис... Все игроки хотят играть за такие топ клубы как Ювентус, Барса, Реал, Бавария, МЮ, Челси к коим Наполи ну никак не относится другое дело если бы он переходил из одного супергранда в другой... Ну а по теме самого перехода думаю , что Наполи развел Юве на кругленькую сумму по скольку Игуаин не стоит таких денег...
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anacarp
1469621833
полностью поддерживаю предатель
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Juve1897
1469624908
Клоун этот Ди Лаурентис. Сам ведь и сумму отступных вписал в контракт сам и продал. Что он хочет то ещё? Сказал бы что не продаётся и все, какие вопросы. Одним словом -Идиооот!
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FanatSerj
1469624928
Подумаешь за отступные ушел, вон Азмун на Рубин вооооооот такую болтяку положил и пока нормуль )))
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hjvfybcn
1469625022
Нужен ли он Юве??? Да за такую сумму
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Hangeldi
1469627118
Ты взял 94 ляма и еще не доволен? Ты должен целовать ему *опу !!!! И сказать спасибо
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Daxa09
1469632042
Наварился на 94 ляма и че то пукает теперь предложили бы такие деньги ему он бы в Ювентус и дворником пошёл работать
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Шнюхинс
1469636075
Крыса, предатель, что бы тебе ноги все передробили петушня!
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ваавва
1469643097
Предатель сколько лет он угробил в этом клубе ,который не может даже выграть Лигу Европы,а он еще и предатель!Успехов ему может возьмет какой нибудь трофей!
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