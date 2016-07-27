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    Гинер оспорил взыскание с него более 100 миллионов

    Президент ЦСКА Евгений Гинер оспорил взыскание с него суммы в 100 миллионов долларов задолженности по кредитному договору в пользу «Альфа-банка».

    27 июля с таким заявлением выступила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова.

    «Гинер подал апелляционные жалобы на два постановления суда, которыми с него взыскали 98 миллионов долларов и более 3 миллиона долларов. Таким образом, решения судов пока не вступили в законную силу», – сказала она.

    Напомним, что Гинер выступил поручителем по кредиту одной из столичных компаний, однако заемщик не исполнил условия договора.

    Источник: РИА «Новости»

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    27.07.2016 11:23
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 27 июля 2016, 19:51

      мдя... бывает и такое...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 27 июля 2016, 15:49

      поручителем на такую сумму? О_о

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 27 июля 2016, 15:43

      надо коллекторов вызывать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 июля 2016, 14:18

      Как еврей мог пойти поручителем?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      daunis > ManUtd-Volgograd 27 июля 2016, 17:10

      Так слово Ванек ничерта не стоит, вот и пришлось пархатого вызывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 июля 2016, 13:58

      Молодец!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 27 июля 2016, 13:22

      Да ладно,он 10лямов проплатит за всю х**ню,и вопрос решат и станет поручителем ещё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 27 июля 2016, 13:02

      Все деньги на Карася потратил

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 27 июля 2016, 12:56

      Бонкроте гинера он иуда

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Vasilii1958 27 июля 2016, 13:03

      Что за слово такое "Бонкроте"? Это у вас в горах так говорят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 27 июля 2016, 12:30

      Когда решения вступят в силу, Гинеру придется продать ЦСКА. Кто купит?

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Вомбат 27 июля 2016, 13:48

      А при чём тут ЦСКА? Владелец ЦСКА - Мистер Оффшор! Иски же поданы в суде общей юрисдикции лично к Гинеру как к частному лицу... Клуба этот вопрос вообще никак не касается. Беда может быть только в том случае, если в Кремле решат, что никакие оффшоры (то есть анонимы) не могут быть собственниками на территории РФ... Тогда, да... Многое вскроется, и, подозреваю, что очень многое будет шокирующим... :-))))

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Klaido 27 июля 2016, 15:45

      Специально интересовался этим вопросом. В Интернете нет данных, что в настоящее время Гинер совладелец ЦСКА... Даже на самую капельку... Предполагаю, что и клубом он "рулит" по доверенности и по факту представляет пусть тайных, но реальных владельцев. Впрочем, даже если бы Гинер и владел (или владеет?) там какими-то "крохами", то клубу это никак не угрожает... Потому два решения суда - личные проблемы Евгения Ленноровича... Всё было бы, конечно, иначе, если бы у него был контрольный пакет ЦСКА... Тогда да, судебные приставы после возбуждения исполнительного производства могли бы наложить арест на эти его активы... И чем бы всё закончилось для клуба, ещё неизвестно...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 27 июля 2016, 16:01

      P.S. По данным из Интернета сегодня "Bluecastle Enterprises Limited" - единственный владелец ПФК ЦСКА.

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      Рейтинг: +2250

      kvm 27 июля 2016, 11:32

      жид однако

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