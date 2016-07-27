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    Мане мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Новичок «Ливерпуля» полузащитник Садьо Мане признался, что этим летом им активно интересовался «Манчестер Юнайтед».

    «Мной интересовался целый ряд клубов, не только «Манчестер Юнайтед». Но как только я узнал, что «Ливерпуль» следит за мной, я сразу понял, что это та самая команда и тот самый тренер. Мой трансфер – это правильный шаг.

    «Ливерпуль» является великим клубом с богатой историей, который завоевал много трофеев. Едва я услышал о возможности перехода, то сразу ответил на это согласием», – сказал хавбек.

    Источник: FourFourTwo

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    27.07.2016 08:24
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