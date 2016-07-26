Сегодня Игуаин станет игроком «Ювентуса»

«Ювентус» до окончания сегодняшнего дня должен официально объявить о переходе форварда «Наполи» Гонсало Игуаина. Как сообщалось ранее, трансфер обойдется «старой синьоре» в 90 миллионов евро. Данную сумму «бьянконери» выплатят неаполитанцам в течении двух лет.

Ожидается, что с аргентинцем будет заключен четырехлетний контракт, а его зарплата составит 7,5 миллиона евро за сезон. В случае успешной сделки этот трансфер станет вторым по стоимости в истории футбола после приобретения «Реалом» Гарета Бэйла за 100 миллионов евро в 2013 году.

В прошлом розыгрыше Серии А Игуаин принял участие в 35 поединках, записав в свой актив 36 голов.