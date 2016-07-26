Доннарумма мечтает завершить карьеру в «Милане»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает не только продлить свой действующий контракт с клубом, но и играть в нем до завершения карьеры.

«Мне нравится идея продления действующего контракта. Я хочу быть с «Миланом» на протяжении многих лет. Я не из тех, кто что-то имеет против идеи проведения всей карьеру в одном клубе.

Я всю жизнь являюсь фанатом «Милана» и мечтаю носить капитанскую повязку. Надеюсь, что это время когда-нибудь наступит», – цитирует Доннарумма Gazzetta Dello Sport.