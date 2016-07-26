Аленичев: «На сегодняшний день Ещенко и Зобнин – игроки основного состава «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что новички команды Андрей Ещенко и Роман Зобнин на данный момент являются игроками основного состава.

«На 99 процентов два наших новичка будут задействованы уже в первой игре. Они на меня производят самое благоприятное впечатление, уже на первом сборе я увидел, что физически Зобнин и Ещенко готовы лучше остальных благодаря более раннему выходу из отпуска вместе с «Динамо». В дальнейшем работа Зобнина и Ещенко мне тоже очень понравилась, хотя в них я и не сомневался. На сегодняшний день они – футболисты основного состава», – сказал Аленичев.