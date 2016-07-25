Воронин: «Просто хочется тренировать»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин планирует стать тренером. По словам украинца, он уже записался на тренерские курсы.

«Я пошел на тренерские курсы в Киеве, и если все будет нормально, в октябре должен получить лицензию. С «Барселоны» хотелось бы начать. Шучу. Просто хочется тренировать. Просто хочу быть в футболе. Очень соскучился, устал без футбола, хочется вернуться обратно в эту атмосферу.

Я не был удивлен назначением Шевченко тренером сборной Украины. Во-первых, об этом давно говорили, во-вторых, я, честно говоря, не знаю, если брать наших украинских специалистов, кого можно сейчас поставить в сборную.

Все-таки за плечами у Шевы огромный опыт с одними из лучших тренеров планеты. Он многого достиг, надеюсь, он привнесет что-то в сборную», – сказал Воронин в интервью «Футбол 24».