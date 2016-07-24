«Наполи» планирует заменить Игуаина Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Наполи». Руководство неаполитанского клуба планирует приобрести форварда в качестве замены Гонсало Игуаину, который в ближайшее время должен перейти в «Ювентус».

Информацию об интересе к 23-летнему аргентинцу со стороны «Наполи» подтвердила жена и агент игрока Ванда Нара.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Икарди провел 33 матча, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи.