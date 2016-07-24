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    «Наполи» планирует заменить Игуаина Икарди

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Наполи». Руководство неаполитанского клуба планирует приобрести форварда в качестве замены Гонсало Игуаину, который в ближайшее время должен перейти в «Ювентус».

    Информацию об интересе к 23-летнему аргентинцу со стороны «Наполи» подтвердила жена и агент игрока Ванда Нара.

    В прошлом сезоне чемпионата Италии Икарди провел 33 матча, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    24.07.2016 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 24 июля 2016, 23:01

      Если руководство интера совершит такую ошибку, не видать им опять места в тройке в следующем сезоне.

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