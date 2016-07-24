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    Тихонов: «Балтика» была лучше «Енисея», но не всегда побеждает лучший»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал итог матча с «Балтикой» (1:0) в рамках 3-го тура первенства ФНЛ.

    «Я собирал в команду футболистов по человеческим и игровым качествам. У нас дружный коллектив, хорошая команда. Но после двух туров над нами висел груз ответственности, поэтому показать все, на что способны, мы не сумели. Вроде играем хорошо, а очков не хватает. Все хотели победить. «Балтика» была лучше, но не всегда бывает, когда побеждает лучший. Забей мы второй гол, игра получилась бы другая», – заявил Тихонов.

    Источник: ФНЛ

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    24.07.2016 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 25 июля 2016, 00:13

      Это футбол . С Нефтехимиком были лучше - проиграли . Тут - наоборот .

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 24 июля 2016, 12:13

      Андрей, с почином! Енисею - успехов!

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