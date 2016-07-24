Марадона: «Игуаина окружили жирные коты»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона крайне отрицательно высказался о скором переходе форварда «Наполи» Гонсало Игуаина в «Ювентус».

«Слухи об уходе Игуаина из «Наполи» меня огорчают. Форвард может стать игроком прямого конкурента. Однако в этой ситуации винить самого игрока не стоит. Каждый несет ответственность за себя, а вокруг футболиста собрались жирные коты, у которых в голове лишь то, как заработать. Все забыли про чувства болельщиков. В мое время так не поступали. К сожалению, ФИФА такие вещи не замечает», – написал Марадона в Facebook.