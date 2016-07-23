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Широков завершил карьеру

23 июля 2016, 22:32
30

Агент хавбека сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что 34-летний игрок завершил профессиональную карьеру.

В первой половине прошлого сезона полузащитник защищал цвета «Спартака», записав в свой актив четыре голевые передачи в 14-ти поединках РФПЛ. Весеннюю часть чемпионата, после разрыва зимой соглашения с красно-белыми, он провел в ЦСКА. В составе армейцев футболист принял участие в восьми встречи в чемпионате России.

Кроме того, на чемпионате Европы Широков сыграл в трех матчах (один – в стартовом составе), отметившись одним результативным пасом.

В составе «Зенита», за который хавбек выступал с 2008 по 2014 год, он завоевал два титула чемпиона России, стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Широков Роман
Комментарии (30)
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Grelas
1469302571
Хороший игрок и говеный человек.
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kiiriil19
1469302758
и будет или помошником тренера сборной или тренером нац сборной))))или в политику пойдёт))
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Fju-2
1469302953
Неплохая карьера для колхозника)
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multiscan
1469303308
Как же мы теперь бедные-несчастные будем жить без нашего главболтуна?
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Обер-КанцлерЪ
1469304411
Даже через полгода, а не год, про него не вспомнит никто !
Ответить
ZENIT GOAL
1469304592
Печально...Спасибо за всё,Рома!
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roman230582
1469305358
Его право, в РФПЛ еще не один сезон смог бы попылить
Ответить
valencia 45
1469308015
Ну и правильно
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life85
1469309663
Очень жаль
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Басмачи
1469318554
Надо было играть до МЧ-2018 стал бы чемпионом в домашним ЧМ
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