Широков завершил карьеру

Агент хавбека сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что 34-летний игрок завершил профессиональную карьеру.

В первой половине прошлого сезона полузащитник защищал цвета «Спартака», записав в свой актив четыре голевые передачи в 14-ти поединках РФПЛ. Весеннюю часть чемпионата, после разрыва зимой соглашения с красно-белыми, он провел в ЦСКА. В составе армейцев футболист принял участие в восьми встречи в чемпионате России.

Кроме того, на чемпионате Европы Широков сыграл в трех матчах (один – в стартовом составе), отметившись одним результативным пасом.

В составе «Зенита», за который хавбек выступал с 2008 по 2014 год, он завоевал два титула чемпиона России, стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.