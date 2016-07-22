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    МКЧ. «Боруссия» разгромила «Манчестер Юнайтед»

    Дортмундская «Боруссия» разгромила в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед». Поединок состоялся в рамках Международного кубка чемпионов-2016 и завершился со счетом 4:1. Голами в составе немецкой команды отличились Обамеянг и Дембеле, а дубль на свой счет записал Кастро. Дебютным голом в составе «МЮ» отличился Мхитарян.

    Международный кубок чемпионов-2016

    «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия) – 1:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кастро, 20; 0:2 – Обамеянг, 36 (с пенальти); 0:3 – Дембеле, 57; 1:3 – Мхитарян, 59; 1:4 – Кастро, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 17:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 22 июля 2016, 21:51

      ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 22 июля 2016, 19:32

      ха-ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Васяня 22 июля 2016, 19:09

      Моуриньо отправит на дно мю как и Челси)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 22 июля 2016, 18:11

      Международный кубок чемпионов, в котором играют не чемпионы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > SanInstructor 22 июля 2016, 21:07

      Играют исторические чемпионы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 22 июля 2016, 17:51

      товаруха - просматруха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 июля 2016, 17:46

      слил 2 ставки (

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 июля 2016, 17:42

      Состав 2

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 22 июля 2016, 17:13

      Приехали...

      0
      Ответить
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