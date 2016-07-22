МКЧ. «Боруссия» разгромила «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» разгромила в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед». Поединок состоялся в рамках Международного кубка чемпионов-2016 и завершился со счетом 4:1. Голами в составе немецкой команды отличились Обамеянг и Дембеле, а дубль на свой счет записал Кастро. Дебютным голом в составе «МЮ» отличился Мхитарян.

Международный кубок чемпионов-2016

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия) – 1:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кастро, 20; 0:2 – Обамеянг, 36 (с пенальти); 0:3 – Дембеле, 57; 1:3 – Мхитарян, 59; 1:4 – Кастро, 86.