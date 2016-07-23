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Угадай результат матча за Суперкубок и выиграй книгу «Секретный футболист»

23 июля 2016, 18:00
315

В субботу, 23 июля, в матче за Суперкубок России сыграют ЦСКА и «Зенит». «Бомбардир» предлагает вам снова попробовать свои силы в качестве суперпрогнозистов.

Угадайте итоговый счет этого матча и получите приз от крупнейшего в России издательства «Эксмо» – скандально известную книгу «Секретный футболист: Изнанка футбольного мира».

Внимание! Прием прогнозов завершен.

Автор книги – анонимный игрок английской Премьер-Лиги, с 2011 года ведет колонку в британской The Guardian. Наконец, тайны футбольного мира сошли со страниц газетной периодики и все самые скандальные подробности объединились в одном издании. Читая «Секретный футболист», вы проникнете за закрытые двери раздевалок, где тренеры проворачивают махинации за крупные и грошовые гонорары, поймете, как выстраивается коммуникация футболистов в команде, как они относятся к другим людям и к самой игре.

Чтобы стать лучшим в этом конкурсе – угадайте итоговый исход матча за Суперкубок (с учетом дополнительного времени, но без учета серии пенальти, если она будет) и авторов голов.

В том случае, если многие пользователи угадают итоговый счет и авторов голов, выбрать победителя поможет контрольный вопрос:

- Какая из команд будет больше владеть мячом (спрогнозируйте процентное соотношение)?

Выиграет тот, чьи ответ на контрольный вопрос совпадет с реальностью на матче за Суперкубок. Если сложится так, что у нескольких игроков совпадут все прогнозы, то выиграет тот, кто написал свой комментарий раньше.

Свои прогнозы пишите в комментариях к этой новости в таком формате: ЦСКА – «Зенит» – 2:1 (Траоре (дубль), Кокорин). Контрольный вопрос: ЦСКА – 70%/30%

Прогнозы принимаются до 18:00 23 июля.

Удачи!

Внимание: доставка приза будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта ЦСКА Зенит
Комментарии (315)
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Bivaliy67
1469208153
ЦСКА – «Зенит» – 1:3 (Траоре , Кержаков, Гарсия, Шатов). Контрольный вопрос: ЦСКА – Зенит 40%/60%
Ответить
Aldenir
1469208647
ЦСКА-Зенит-1:2 (Траоре, Кержаков, Дзюба) Контрольный вопрос: ЦСКА-Зенит-40-60
Ответить
KKH
1469208661
ЦСКА Зенит 0:1 Кержаков. Контрольный вопрос: Зенит 57/43
Ответить
zadira56
1469209219
ЦСКА Зенит 0:0.Контрольный вопрос: ЦСКА – Зенит 43%/57%
Ответить
Kondrat Jr
1469209241
ЦСКА – «Зенит» – 1:3 (Тошич - Кержаков (дубль), Шатов). Контрольный вопрос: ЦСКА – 45%/55%
Ответить
Beim
1469209836
ЦСКА - зенит 3:1 (Маурисио, игнашевич, Фернандес, траоре) контрольный вопрос: 40%-60%
Ответить
Ral13
1469210219
ЦСКА 2-1 ЗЕНИТ ТРАОРЕ ТОШИЧ ДЗЮБА КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС 55%-45%
Ответить
Zeff
1469210318
ЦСКА-Зенит-1:5 (Траоре--Кержаков-2, Маурисио, Джорджевич, Шатов) контрольный вопрос: 45%-55%.
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_Kesh_Suntar_
1469227237
ЦСКА – «Зенит» – 3:0 (Роналду, Неймар, Бэйл ). Владение мячом : ЦСКА – 70%/30%
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moskowcity-petrv
1469289254
Почему до18:00)?что так ущербно то)?начало в 19вроде)!
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