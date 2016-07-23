Угадай результат матча за Суперкубок и выиграй книгу «Секретный футболист»

В субботу, 23 июля, в матче за Суперкубок России сыграют ЦСКА и «Зенит». «Бомбардир» предлагает вам снова попробовать свои силы в качестве суперпрогнозистов.

Угадайте итоговый счет этого матча и получите приз от крупнейшего в России издательства «Эксмо» – скандально известную книгу «Секретный футболист: Изнанка футбольного мира».

Внимание! Прием прогнозов завершен.

Автор книги – анонимный игрок английской Премьер-Лиги, с 2011 года ведет колонку в британской The Guardian. Наконец, тайны футбольного мира сошли со страниц газетной периодики и все самые скандальные подробности объединились в одном издании. Читая «Секретный футболист», вы проникнете за закрытые двери раздевалок, где тренеры проворачивают махинации за крупные и грошовые гонорары, поймете, как выстраивается коммуникация футболистов в команде, как они относятся к другим людям и к самой игре.

Чтобы стать лучшим в этом конкурсе – угадайте итоговый исход матча за Суперкубок (с учетом дополнительного времени, но без учета серии пенальти, если она будет) и авторов голов.

В том случае, если многие пользователи угадают итоговый счет и авторов голов, выбрать победителя поможет контрольный вопрос:

- Какая из команд будет больше владеть мячом (спрогнозируйте процентное соотношение)?

Выиграет тот, чьи ответ на контрольный вопрос совпадет с реальностью на матче за Суперкубок. Если сложится так, что у нескольких игроков совпадут все прогнозы, то выиграет тот, кто написал свой комментарий раньше.

Свои прогнозы пишите в комментариях к этой новости в таком формате: ЦСКА – «Зенит» – 2:1 (Траоре (дубль), Кокорин). Контрольный вопрос: ЦСКА – 70%/30%

Прогнозы принимаются до 18:00 23 июля.

Удачи!

Внимание: доставка приза будет осуществляться в пределах Российской Федерации.