Моуринью: «В настоящее время не важно, кто является нашим соперником»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией» отметил, что на данный момент его не волнует название команды соперника.

«Мы не анализируем наших соперников на данном этапе сезона, и не беспокоимся о них или о результате матча. Сейчас мы просто делаем свою работу и пытаемся выйти на качественно новый уровень. В настоящее время не важно, является ли нашим соперником «Боруссия» или кто-то другой.

Отсутствие Ибрагимовича? Лучшие костюмы – это костюмы, сшитые по мерке. Они всегда лучше костюмов из магазина, которые вы подбираете просто по размеру, и которые могут сидеть на вас кое-как. Таким же образом я отношусь к игрокам – у нас нет двух одинаковых футболистов, у каждого есть свои особенности.

Мое решение по Златану является результатом многих часов изучения деталей, анализа и обсуждения ситуации с моими сотрудниками. Несмотря на то, что он покинул Евро еще до того, как из Франции уехали англичане, тут все иначе. Тело чувствует себя по-другому, голова работает по-другому и другие сроки для отдыха. Мы строим свою подготовку на таких аспектах, которые вы не знаете и не должны знать. Мы стараемся делать костюмы по мерке, которые идеально подойдут человеку. При моем методе построения команды важно тщательнее поработать с игроками других позиций, а не с одним нападающим. Мне нужно изменить профиль команды, откорректировать ее динамику и в такой ситуации форвард будет лишь деталью, завершающей паззл», – сказал Моуринью.